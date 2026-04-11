Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60,87. dakikada Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.

Sarı lacivertliler puanını 66'ya yükseltti. Düşme potasında yer alan Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.

16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.

45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



58. dakikada hızlı gelişen atakta Nene, topu ceza sahası içine giren Kerem'e bıraktı. Kerem'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



59. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Brown, ceza sahası yayında müsait pozisyondaki Talisca'ya topu çıkardı. Talisca'nın yerden gelen topa sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



62. dakikada Brenet'in hatasında ceza sahası içinde topu kapan Nene, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3



87. dakikada Kerem'in sağ taraftan ortasında rahat pozisyonda ceza sahası içinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4