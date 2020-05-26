FIFA 21 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak? Hangi platformlarda çıkacak? İşte tüm detaylar...

Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA 20 büyük beğeni topladı. Özellikle online modlardaki başarısı ile en çok oynanan oyunlar arasında yer alan FIFA 20'nin ardından çıkacak olan FIFA 21 ile ilgili birçok soru berak ediliyor. Peki, FIFA 21 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak? Hangi platformlarda çıkacak? FIFA 21 yeni özellikleri ne olacak? Kapağında kim olacak? İşte detaylar...

Özellikle corona virüsü salgını sürecinde en çok oynanan oyunlar arasında yer alan FIFA 20'nin ardından çıkacak olan FIFA 21 hakkında birçok detay merak konusu oldu. Yıllardır PES serisine tahtını kaptıran FIFA son yıllarda PES'ı tahtından etmeyi başardı. Bu başarının arkasında FIFA'nın kuvvetli serverlerı yer alıyor. FIFA 21'de de aynı başarının yakalanması bekleniyor.

FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports'un her yıl olduğu gibi bu yıl da FIFA 21'i Eylül 2020'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Corona virüsü salgını sebebiyle aksamaya uyğrayan FIFA 21 için EA Sports henüz bir çıkış tarihi yayınlamadı ancak gelenek devam ederse FIFA 21 oyunu 25 Eylül'de satışa sunulacak. Ön siparişi kullananlar için oyuna erken erişim mümkün olacak.

FIFA 21'İN FİYATI NE OLACAK?

FIFA 21'in fiyatı henüz açıklanmadı. Oyun son yıllarda dünyada 60 euro ve civarında satışa çıktı. Sürümlerde fiyatlar 10 ile 20 euro civarında fark yaratabilir.

FIFA 21 HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?

FIFA 21; PS4, Xbox One ve PC'de oynanabilecek. PS5 ve Xbox Series X platformlarında olup olmayacağı henüz belli değil.

FIFA 21 ÖN SİPARİŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Tarih henüz belli değil. Genellikle FIFA serileri EA Sports oyunu tanıtmaya başlar başlamaz, ön siparişe veriliyor.

FIFA 21'E GELECEK YENİLİKLER

FIFA 20'de geliştirilen ve beğeni toplayan kariyer modunun daha da geliştirilmesi bekleniyor. Ultimate Team modunda ise yeni ikon futbolcular eklenecek. Geçen iddialara göre, David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti oyuna eklenebilir.

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