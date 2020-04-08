Play Station 5 kolu oyunseverlere tanıtıldı! İşte karşınızda PS5 kolu Dualsense...

Sony, yıllardır en iyi oyuın konsolunu sunabilmek için PlayStation 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve PlayStation 5 oyun kolu Duelsense tanıtıldı.

Sony, dünyanın en popüler oyun konsolu PlayStation'ın yeni modeli PS5 için kolları sıvadı. Yakın dönemde piyasaya çıkacak olan PlayStation 5'in parça parça tanıtımları yapılıyor. PlayStation için henüz net tarih bilinmese de, şirket bu yıl içinde PlayStation 5'i çıkartmayı hedefliyor. PlayStation'in oyun kolu ise bugünden ortaya çıktı. DualSense ismini taşıyan bu oyun kolunda Sony, yeni bir tasarım ortaya çıkarmışa benziyor.

DUELSENSE İLE DAHA FAZLA HİS

Sony'nin kendi internet sitesinde bilgileri ve görselleri tanıtılan kol beyaz ağırlıklı; analog ve tetik kısımları siyah olarak tasarlanmış. Eski kolda olduğu gibi dokunmatik yüzey yine bulunuyor. Shere tuşu yerine Create tuşuna bırakmış. Titreşim seviyesi yükseltilen Duelsense ile daha fazla oyuna adapte olabileceksiniz. Ayrıca kulaklığa gerek kalmadan arkadaşlarınız ile oyun oynarken sohbet edebilme imkanı da sizlerle olacak.

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