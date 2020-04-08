08 Nisan 2020, Çarşamba

TEKNOLOJİ

Play Station 5 kolu oyunseverlere tanıtıldı! İşte karşınızda PS5 kolu Dualsense...

Play Station 5 kolu oyunseverlere tanıtıldı!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

, yıllardır en iyi oyuın konsolunu sunabilmek için 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve PlayStation 5 tanıtıldı.

, dünyanın en popüler oyun konsolu 'ın yeni modeli için kolları sıvadı. Yakın dönemde piyasaya çıkacak olan PlayStation 5'in parça parça tanıtımları yapılıyor. PlayStation için henüz net tarih bilinmese de, şirket bu yıl içinde PlayStation 5'i çıkartmayı hedefliyor. PlayStation'in ise bugünden ortaya çıktı. ismini taşıyan bu oyun kolunda Sony, yeni bir tasarım ortaya çıkarmışa benziyor.

DUELSENSE İLE DAHA FAZLA HİS

Sony'nin kendi internet sitesinde bilgileri ve görselleri tanıtılan kol beyaz ağırlıklı; analog ve tetik kısımları siyah olarak tasarlanmış. Eski kolda olduğu gibi dokunmatik yüzey yine bulunuyor. Shere tuşu yerine Create tuşuna bırakmış. Titreşim seviyesi yükseltilen ile daha fazla oyuna adapte olabileceksiniz. Ayrıca kulaklığa gerek kalmadan arkadaşlarınız ile oyun oynarken sohbet edebilme imkanı da sizlerle olacak.

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