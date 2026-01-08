Portekiz basını yazdı: Rafa Silva için Beşiktaş ve Benfica irtibatı kesmedi!

Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'nın siyah beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Portekiz devi Benfica'ya transferi ile ilgili temaslar da devam ediyor. Portekiz basını görüşmelerle ilgili son durumu paylaştı...

Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği ile ilgili netleşmiş bir durum yok ve siyah beyazlı yönetim yıldız ismin ayrılığıyla ilgili temasları sürdürüyor.

Portekiz'den A Bola internet sitesinde yayınlanan habere göre, Rafa Silva hala Benfica'nın devre arası planları arasında ve arka planda transfer pazarlıkları aralıksız devam ediyor.

Haberde 32 yaşındaki oyuncunu Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve ülkesine gitmeyi planladığı bilgisi paylaşılırken, Benfica'nın Rafa Silva'yı daha ara transfer dönemi gelmeden önce gündemine aldığı ve bu durumda bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Transfer konusundaki tek engelin Rafa Silva'nın siyah beyazlılarla olan kontratını feshedememesi olduğunun da belirtildiği haberde süreç uzamasına rağmen Benfica'nın transfer konusundaki fikrinin değişmediği yazıldı.

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

İşte A Bola'nın o haberi