Mount & Blade II Bannerlord erken erişim tarihi ne zaman? Mount & Blade II Bannerlord PS4 ve Xbox'a gelecek mi? Fiyatı ne kadar?

Mount & Blade serisinin yeni oyunu olan Mount & Blade II Bannerlord büyük bir merakla bekleniyordu. Birçok hayranı olan Mount & Blade serisi yeni oyunuyla piyasayı sallamaya hazırlanıyor. Mount & Blade II Bannerlord için erken erişim tarihi bugün 14:00'da başlayacak. Peki, Mount & Blade II Bannerlord PS4 ve Xbox'a gelecek mi? Fiyatı ne kadar?

TaleWorlds Entertainment oyun şirketi hayranlarının merakla beklediği yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'un Erken Erişim tarihi 30 Mart 2020 olarak değiştirdiğini açıkladı. Oyunseverler bugün TSİ 14.00'dan itibaren oyunu indirmeye başlayabilecek.

CORONA VİRÜSÜ MOUNT & BLADE'İ ERKEN ÇIKARTTI

Tüm dünyada hızla yayılan ve birçok kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü sebebiyle oyunun geliştirici ekibi haftlardır evlerinde çalışmaya başladı. Oyunu en iyi şekilde oyunseverlere sunmak için büyük performans sergileyen geliştiricilerin çabaları Mount & Blade II: Bannerlord'un beklenenden daha erken çıkmasını sağladı. TaleWorlds ilk haftaya özel olarak oyunun %10 indirimle satılacağını duyurdu. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan oyunseverler ise bazı dijital mağazalardan %10 indirim alabilecek. Bu fiyat 13 Nisan'a kadar geçerli olacak.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD'DA YENİ NELER VAR?

Mount & Blade II: Bannerlord'un en merak edilen konularından biride oyunun içerisinde hangi yenilikler olduğu. Mount & Blade II: Bannerlord'da değişen mevsimlere göre özel atmosferler yer alacak. Mount & Blade II: Bannerlord içerisinde çok özel kan efektleri olacak. Mount & Blade II: Bannerlord içerisinde dialog özelliklerinde de güncellemeye gidildi. Konuşmalara yeni animasyonlar ve seslendirmeler eklendi. Yakın dövüş silahları için üç farklı darbe sistemi olacak. Darbe, delip kesme ve savurma. Kullanılan silaha ve rakibin zırh durumuna nazaran, verilen saldırı hasarı da değişecek. Oyundaki en dikkat çeken özelliklerden biri de develer olacak. Çöl üzerinde ilerlerken deve kullanılırsa daha hızlı yol alınabilecek.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD PS4 VE XBOX ' A GELECEK Mİ?

İlk olarak bilgisayar üzerinden oynanacak olan Mount & Blade II: Bannerlord ileri tarihlerde PS4 ve Xbox'a da gelecek.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD FİYATI NEDİR?

Mount & Blade II: Bannerlord'ü erken erişim ile almak isteyen kullanıcılar için oyunun fiyatı 135 lira olarak belirlendi.

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