TFF'den çipli top teknolojisi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde Trendyol Süper Lig'de çipli top teknolojisini uygulama kararı aldı. VAR sisteminin daha hassas çalışmasını amaçlayan yeni uygulamayla birlikte stadyumlara ek kameralar kurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig'de uygulanacak teknolojik yeniliklere ilişkin önemli kararlar aldı. TFF Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, kulüplerin uzun süredir gündeme getirdiği çipli top sisteminin hayata geçirilmesi yönünde karar verildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre yeni uygulamayla birlikte Süper Lig maçlarında çipli top teknolojisi kullanılacak. Sistem kapsamında stadyumlara ilave kameralar yerleştirilerek VAR altyapısının daha hassas çalışması hedefleniyor.

MALİYET İÇİN FIFA VE YAYINCI KURULUŞ DEVREDE

Çipli top teknolojisi ile ek kamera sistemlerinin federasyona önemli bir maliyet oluşturması bekleniyor. Bu nedenle TFF'nin, finansal destek sağlanması amacıyla FIFA'ya başvuruda bulunacağı öğrenildi. FIFA'dan destek çıkmaması halinde ise projeden vazgeçilmeyecek ve gerekli bütçenin federasyon tarafından karşılanacağı belirtildi.

Öte yandan çipli top sisteminin maliyetinin paylaşılması amacıyla yayıncı kuruluştan da katkı talep edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında her stadyuma dört ek kamera kurulacak ve VAR sisteminin doğruluk oranı artırılacak.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Çipli top, bünyesinde bulunan hareket sensörü sayesinde topa temas edilen anı ve topun hareket verilerini yüksek frekansta VAR sistemine iletiyor. Ancak sistem tek başına karar vermiyor; elde edilen veriler kamera görüntüleri ve oyuncu takip teknolojisiyle birlikte değerlendirilerek hakemlere destek sağlıyor.

SİSTEMİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Çipli top teknolojisi, özellikle ofsayt pozisyonlarında topa temas edilen anın daha doğru belirlenmesine katkı sağlayacak. Böylece milimetrik ofsayt incelemelerinde karar sürecinin hızlanması hedefleniyor.

Ayrıca topun savunma ya da hücum oyuncusundan gelip gelmediğinin tespitine yardımcı olması, elle oynama pozisyonlarında temas anına ilişkin veri sunması ve gol öncesindeki kritik pozisyonlarda yaşanan tartışmaları azaltması bekleniyor. Kararların üç boyutlu animasyonlarla yayınlanabilmesi de yayın kalitesine katkı sağlayacak unsurlar arasında yer alıyor.

YÜKSEK MALİYET VE TEKNİK RİSKLER

Sistemin uygulanabilmesi için yalnızca çipli top yeterli olmuyor. Kamera altyapısı, sensör alıcıları, yazılım entegrasyonu, VAR sistemi, yedek toplar ve teknik personel gibi birçok unsurun birlikte çalışması gerekiyor. Bu durum kurulum ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Öte yandan stadyumlardaki kamera açıları, internet altyapısı ve veri aktarım kalitesindeki farklılıkların sistem performansını etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca sensör, yazılım veya kamera sistemlerinde yaşanabilecek teknik arızalar halinde karşılaşmalarda yeniden geleneksel VAR yöntemine dönülmesi ihtimali de bulunuyor.