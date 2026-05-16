Trendyol Süper Lig'in final haftasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede ev sahibi Samsunspor, 48 puanla 7. sıradaki konumunu koruyarak sezonu taraftarı önünde galibiyetle noktalamak istiyor. Konuk ekip Göztepe ise 55 puanla 5. sırada bulunmasına rağmen Avrupa kupalarına katılım şansını kaybetmiş durumda. İzmir temsilcisi, sezon sonu prestij maçında deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Her iki takım da sezonun son maçında moral galibiyeti peşinde. Maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri mhaberimizde!

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda hem Karadeniz hem de İzmir futbolunu yakından ilgilendiren, taktiksel kalitesi yüksek bir sezon finali oynanacak. Ev sahibi Samsunspor, bu sezon sergilediği dirençli futbolla topladığı 48 puan sayesinde sezonu üst sıralara yakın, oldukça konforlu bir 7. basamakta tamamlamayı başardı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup olarak yara alan kırmızı-beyazlıların herhangi bir düşme korkusu ya da Avrupa iddiası bulunmuyor. Konuk ekip Göztepe cephesinde ise tam anlamıyla kulüp tarihinin en kritik 90 dakikalarından biri yaşanıyor. Süper Lig'de harika bir grafik çizerek son haftaya 55 puanla 5. sırada giren İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları biletini cebine koyamayacak olsa da sezonu galibiyetle sonlandırmanın peşinde. İşte Samsunspor-Göztepe maçının detayları!

Samsunspor-Göztepe MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in son haftası kapsamındaki Samsunspor-Göztepe maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Samsunspor-Göztepe MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Samsunspor-Göztepe MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Göztepe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou; Kayan, Coulibaly, Holse, Ndiaye; Marius

Göztepe: Lis; Bokele, Heliton, Altıkardeş; Cherni, Miroshi, Mohammed, Kurtulan; Antunes, Santos, Janderson