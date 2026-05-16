Spor yazarları Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar...
Ve Beşiktaş taraftarlarını kahrettiği sezonu kapattı. Tek kelime ile berbat bir sezondu. Bir daha tekrarı olmasın diyeceğim ama bu kafayla giderse bu sezonu bile mumla ararız. Bu sezonki hayal kırıklıkları yazmakla bitmez; Temmuz'da Avrupa kupalarına veda eden! Ekim'de şampiyonluk yarışından kopan! Bir derbi bile kazanamayan ve ligi 4. bitiren! Buna rağmen taraftarları oyalan yöneticiler!
"Siz anlamıyorsunuz!" diye söze başlayan bir teknik direktör! Dünkü maç için yazacak çok bir şey yok aslında! İlk yarısı Beşiktaşlı taraftarların bu sezon alıştığı umutsuz, ruhsuz, açıklaması bile yapılamayacak bir futbol anlayışı!
Beşiktaş'ın yediği golleri halı sahalarda bile görmek mümkün değil. İkinci yarı Sergen Yalçın tarafından adeta üvey evlat muammelesi gören Jota ve Cerny'nin oyuna girişiyle takımın kıpırdanışı!
Aylardır sorduğumuz soru yeniden gündemde; "Jota Silva gibi kaliteli ayak neden hep yedek?" Var mı bir açıklaması! Beşiktaşlı taraftarlar sezon kapanırken şunu biliyorlar ki; büyük Beşiktaş arması böyle temsil edilmez. Bu gemi böyle yüzmez! Yönetim ve teknik kadro belki farkında değiller ama koca Beşiktaş'ın futbol aklı yok! İşin kötü yanı bu işi bilmediklerini de bilmiyorlar.
Taraftar gol bekler, galibiyet bekler, başarı bekler, zaferler bekler! Çaykur Rizespor denk bütçe, doğru bir palanlamayla dün galibiyeti kaçıran ekip, Beşiktaş ise beraberliğe sevinen bir takım görüntüsünde 90 dakika masterlar maçı kıvamında oynandı. Ama dünkü maçın yıldızı Asen Albayrak'tı. 10 numara, 5 yıldızlık yönetim işte böyle olur.
TURGAY DEMİR-JOTA SELAM
Geçtiğimiz hafta bugün, cuma gecesi saat 22.00 sularında annemi kaybettim. Annesiz ilk yazımı yazıyorum. Arayıp mesaj atan, acımızı paylaşan, o zor günümüzde yanımızda olan herkese minnettarım. Rabbim anneme ebedî âlemde rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin inşallah. Şimdi hayatın devam eden tarafına dönelim…
Beşiktaş, bu kötü sezonu Rizespor deplasmanında noktalarken bir kez daha ibretlik 90 dakika izledik. Malum, Sergen Yalçın sezon boyunca Jota ve Cerny tercihlerinde pek ısrarcı olmadı. Son maçta da onları kulübede bırakıp Cengiz–Bilal ikilisiyle başladı. Bu tercih, ilk yarıda Beşiktaş'a pahalıya patladı. Kartal, hücumda varlık gösteremezken kalesinde sayısız tehlike yaşadı; Sowe'un 2 golü sonrası soyunma odasına adeta sığınarak gitti.
İkinci yarıda Jota ve Cherny'nin oyuna girişiyle tablo bir anda değişti. Kıştan yaza geçer gibi… Önce Jota klasını konuşturdu, ardından Cherny topu çatala göndererek adeta ona selam çaktı. Aslında bu sahne, sezon boyunca yaşadığımız çelişkinin özeti gibiydi.
Teknik heyetin ısrarla güvendiği isimler takımı tökezletirken, geri planda bırakılan oyuncular Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Bir kez daha gördük ki sezon boyunca heba edilen ciddi bir kalite vardı. Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağını sanmıyorum. Bu noktada sorumluluk Başkan Serdal Adalı'ya düşüyor. Camiayı rahatlatacak adımı atmalı.
Futbola kadın eli değmesi gerektiğini düşünen biri olarak, karşılaşmayı yöneten Asen Albayrak'ın performansını olumlu buldum. Kora kor mücadeleye izin verdi, oyunun akışını bozmadı. Sayılarının artmasını diliyorum.