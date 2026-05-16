Aylardır sorduğumuz soru yeniden gündemde; "Jota Silva gibi kaliteli ayak neden hep yedek?" Var mı bir açıklaması! Beşiktaşlı taraftarlar sezon kapanırken şunu biliyorlar ki; büyük Beşiktaş arması böyle temsil edilmez. Bu gemi böyle yüzmez! Yönetim ve teknik kadro belki farkında değiller ama koca Beşiktaş'ın futbol aklı yok! İşin kötü yanı bu işi bilmediklerini de bilmiyorlar.