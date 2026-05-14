Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.



İKİ KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK



Süper Lig'in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.



Süper Lig'de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



15 Mayıs Cuma



20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak



16 Mayıs Cumartesi



17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu



20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay



20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk



17 Mayıs Pazar



17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan



20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen



20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan



20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler