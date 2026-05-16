Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, 29 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kalecimiz Tarık Çetin 3 Yıl Daha Fenerbahçemizde! Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin'e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de törende hazır bulundu.