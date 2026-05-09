Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. 52 puanla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için sezonun son iç saha maçında galibiyeti hedefliyor. Karşısında ise küme düşme korkusunu atlatan Gaziantep FK bulunuyor. 37 puanla 11. sırada yer alan Antep temsilcisi, deplasmanda puan alarak sezonu iyi bir yerde tamamlamayı amaçlıyor. Kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Sarı-kırmızılılar için duygusal bir akşam başlıyor. Ev sahibi Göztepe, bu sezon sergilediği performansla ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, 52 puanla 5. sıradaki yerini koruyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, sahasındaki son maçta taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK cephesinde ise sular durulmuş durumda. 37 puana ulaşarak ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen Mirel Radoi'nin öğrencileri, İzmir'e stresiz bir şekilde geliyor. İşte Göztepe-Gaziantep FK maçının detayları!

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Göztepe-Gaziantep FK maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA?

ISONEM Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN üzerinden canlı yayınlanacak.