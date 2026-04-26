Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran olaylardan biri de Ederson'un ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının ardından hakeme ve VAR monitörüne karşı saldırgan tavırlarıydı. O görüntüler sarı-lacivertli taraftarlardan da yoğun tepki çekerken Brezilyalı eldiven, sosyal medya hesabı üzerinden bir özür mesajı yayınladı.

Ederson yapmış olduğu paylaşımda, "Derbide yaşananlar nedeniyle taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Sahadan çıkarken, sinirlerim gerginken VAR kabinine doğru ani bir hareket yaptım; bu yapılmaması gereken bir şeydi. Tüm Fenerbahçe ailesinden tekrar özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

