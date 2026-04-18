Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İkas Eyüpspor, 6 puanlık maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Babicka.

İkas Eyüpspor: Jankat, Anıl, Claro, Umut, Calegari, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Andre, Umut.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.