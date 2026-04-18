Süper Lig'in 30. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Kocaelispor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk ediyor. 35 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Göztepe ise 47 puanla 6. sırada bulunuyor ve Başakşehir ile arasındaki averaj farkını kapatarak 5. sıraya yükselme hesapları yapıyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Kocaelispor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverleri temposu yüksek bir mücadele bekliyor. Ev sahibi Kocaelispor, geçtiğimiz haftalardaki istikrarsız grafiğini sahasında alacağı bir galibiyetle unutturmak istiyor. 35 puanla ligin güvenli bölgesinde yer alan Körfez ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak Göztepe'nin güçlü savunmasını aşmaya çalışacak. Selçuk İnan ve ekibi, özellikle kanat organizasyonlarıyla rakip kalede etkili olmayı planlıyor. Konuk ekip Göztepe ise bu sezonun en flaş takımlarından biri. 47 puanla Avrupa kupaları potasının hemen sınırında yer alan İzmir temsilcisi, deplasmanda disiplinli oyunu ve hızlı hücumlarıyla biliniyor. Kocaelispor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Jo, Keita, Show, Rivas, Tayfur, Agyei.



Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan.

Kocaelispor-Göztepe MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Kocaelispor-Göztepe maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanıyor.

Kocaelispor-Göztepe MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de yapıldı.

Kocaelispor-Göztepe MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.