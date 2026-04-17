Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. 29 maçta sadece 7 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi, sahasında göstereceği performansla alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor. Hesap.com Antalyaspor'da bu sezon hücum hattındaki üretkenlik sorunu teknik heyeti düşündürse de, taraftarın desteğiyle galibiyet serisi başlatmak istiyorlar.

Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise ligin en dirençli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 29 maçta topladığı 34 puanla 10. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, özellikle savunma disipliniyle ön plana çıkıyor. Deplasmanda alacakları bir puanın bile değerli olduğu bu haftada Konyaspor, hızlı hücumlarla Antalyaspor kalesinde gol arayacak.

Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

