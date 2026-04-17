Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Marco Asensio, Rizespor maçının kadrosunda yer almadı. İspanyol yıldız, geçtiğimiz hafta Zecorner Kayserispor maçında da görev alamamıştı.