Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Geçen hafta Kayserispor'u farklı yenen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla zirveye çıkmak için taraftarı önünde 3 puan arıyor. 36 puanla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor ise Kadıköy'den sürpriz bir galibiyetle çıkarak serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverlerin gündeminde. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının tüm detayları!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı galibiyet serisi ve Beşiktaş derbisindeki moral üstünlüğüyle sahaya çıkacak olan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri rakiplerini evinde de geçerek zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Öte yandan, sezonun sürpriz ekiplerinden biri olan Rizespor, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Kadıköy'den puan koparıp üst sıralara tırmanmanın peşinde. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ile prestij ve Avrupa peşindeki Rizespor'un kapışması hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı öncesi son notlar!

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Zirve yarışında nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların kilitlendiği bu dev randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliği olması veya beIN Connect / TOD dijital platformları üzerinden üyeliğe sahip olması gerekiyor.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu kritik mücadeleyi yönetmesi için Adnan Deniz Kayatepe'yi görevlendirdi. Kayatepe'nin yardımcılıklarını İbrahim Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. TFF tarafından maç saatine yaklaşık 2-3 saat kala duyurulacak olan VAR hakemleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.