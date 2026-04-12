Spor yazarları, Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı: Maçın kontrolü 2 Fransız'daydı!
Trendyol Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 66'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. Maç sonrası Fotomaç yazarları karşılaşmayı köşelerine taşıdı.
Artık yarım puan kaybına tahammül olmayan haftalara girdik. Hele Fenerbahçe öyle gereksiz öyle umarsız puanlar kaybetti ki! Şampiyonluk yarışını Anadolu takımlarıyla olan karşılamalar belirliyor. Her zaman ki gibi… Golcüsüz 6 numaranın attığı bir golle öne geçti Fenerbahçe. Haftalardır takımın dinamosu olan Kante bu kez takımının ilk golünü attı. Her hafta bunu yazacağım büyük ihtimalle… Zira Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Ligin dibindeki takıma 3 puan verdikten sonra bu kez dibin üzerindeki takımla kora kor oynamak zorunda kaldı. Oysa 300 milyon euro'luk takım rahat rahat kazanmalıydı. Talisca sarı- lacivertlilerin özel oyuncularından birisi…
90 dakika boyunca tutarsın ama bulduğu anda topu filelerde görürsün. Yeter ki yarım pozisyon bulsun! Bazıları Nene'yi savruk bulabilir. Ama ben takipçi ve konsantre bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Henüz çok genç olmasına rağmen bence çok iyi bir performans sergiliyor.Gol ve asist katkısına baktığınızda ne demek istediğimi anlarsınız. Talisca ve Kante attıkları gollerden bağımsız maçın en iyileri oldu. Santrforsuzluk Fenerbahçe'yi belki Kayseri karşısında zorlamadı ama denk takımlar karşısında sıkıntı oluyor. Bu sezon sık sık gördük! İnşallah yeni sezonda golcüsüz olmayacağını görürler. Şimdi bugün oynanacak Galatasaray- Kocaeli maçını bekleyecekler.
Zira o kadar saçma puanlar kaybedildi ki! Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin! Guendouzi'ye kafa atılan pozisyon kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Hakem Ali Yılmaz ve Var'dakiler görmemezlikten geldiler. Fenerbahçe kazandığı için belki çok konuşulmaz ama yine de penaltı. Görmedin vermedin ama VAR'da mı görmedi?
GÜRCAN BİLGİÇ - YILDIZLAR ZAMANI
Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'den daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama O'nun aklında takımı oynatmak yok. Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi. Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi.
Guendouzi'nin de hakkını yamadan, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitime beş maç kala hala Semedo'yu bekliyor Sarı- Lacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların aklı ve yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek, Trabzonspor ile araya iki puan koymak hepsinden önemliydi Fenerbahçe adına.
MUSTAFA ÇULCU - KIRMIZIYI VERMEDİ
Kendisini nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya ve Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı, çözemedi. Faul ve kart hataları yaptı. En büyük hatası toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor aleni kafa atıyor. Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsan ya burun kırarsın ya iki diş dökersin futbolda illa böyle olması gerekmez. Birilerine basit gelebilir lakin bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi, çözemedi, devreye girmedi. Kayserispor teknik direktörü işi çözdü ikinci yarı Makarov'u oyundan aldı. Hakemlere tokat gibi bir ders verdi.
Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Brown'a kontrolsüz giren Katango'ya çıkmayan net bir sarı kart var. Hakem önce elini cebine götürdü ne hikmetse (!) sonradan vaz geçti! Ali Yılmaz bu performansı ile modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır. Hakemlikte oyunu hissetmek kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. F.Bahçe farklı galip geldi ya hakem konuşulmayacak toz kalkmayacaktır. Ancak hakemin eksiği çok. Bir kere faul ve kart standardı yok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler.