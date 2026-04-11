Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Aslan'ın transferde yeni gözdesi eski oyuncusu Albert Riera'nın takımından fırsat transferi olarak görülen Can Uzun... İşte tüm detaylar...
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için mücadele verirken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını devam ettiriyor.
Galatasaray'ın Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonuna transfer etmek istediği isim ise Aslan'ın eski oyuncusu Albert Riera'nın yönettiği takımda forma giyiyor.
MİLLİ OYUNCUYLA TEMASLARA BAŞLANDI
Yeni Asır'ın haberine göre; Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'la temaslara başlandı. Cimbom'un transferde istediği Can Uzun'la Albert Riera'nın arasının bozuk olduğunu haberde belirtiliyor.
İŞTE RİERA'NIN AÇIKLAMALARI
Riera, "Albert'in takımında oynayamazsınız. Ben komple oyuncular istiyorum. Hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı" ifadelerin kullandığı aktarıldı.
Galatasaray'ın milli oyuncunun transferi için çok ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanında daha fazla hareket etme imkanı bulacağı için transfere olumlu bakıyor.
20 yaşındaki Uzun, bu sezon Almanya'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 8 gol ile 5 asist katkısı verdi.