Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'un konuğu oluyor. Tüm ülke, geçtiğimiz hafta Papara Park'ta Galatasaray'a karşı alınan tarihi zaferin yankılarını konuşurken, Trabzonspor şimdi bu moralle gözünü Alanya Oba Stadı'na dikti. Liderlik yarışındaki tüm dengeleri değiştiren bordo-mavililer, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde hata yapmayarak zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor.

Joao Pereira ile Fatih Tekke'nin taktik savaşına sahne olacak mücadelede, Trabzonspor derbi kahramanlarıyla sahada gövde gösterisi yapmaya hazırlanırken, taraftarı önünde dirençli bir futbol sergileyen Corendon Alanyaspor, Fırtına'yı durdurup ligin gidişatına yeni bir yön verme niyetinde. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Duarte, Makouta, Janvier, Efecan, Ui-jo, Güven.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Folcarelli, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya'da oynanan bu dev karşılaşma, saat 17.00'de başladı.

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu zorlu randevuyu yönetmesi için hakem Mehmet Türkmen'i görevlendirdi. Türkmen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Candaş Elbil yapıyor.

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.