Fatih Tekke: Oyun olarak iyiydik fakat...

Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER



"İLK DEFA BÜTÜN İSTEDİKLERİMİZİ YAPTIĞIMIZ BİR MAÇTI"



"Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik. Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok."