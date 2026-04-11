Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 67. dakikada Güven Yalçın (P) kaydetti. Konuk ekibin golü ise 58. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, 64 puana yükseldi ancak şampiyonluk yolunda 2 puanlık kritik bir kayıp yaşadı. Corendon Alanyaspor ise 33 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.

35. dakikada sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.