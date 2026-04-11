Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

RAMS Başakşehir'in gollerini; 9. ve 40. dakikada Eldor Shomurodov ve 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir ligde 3 maç sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 47'ye yükselterek maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin ise 3 puan hasreti 9 maça yükseldi. Başkent ekibi, 25 puanla ligin 15. sırasında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren Shomurodov, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Velho'nun üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

37. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Koita'nın arka direkte bekletmeden çıkardığı şutta top üstten auta çıktı.

40. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta son çizgi yakınında Brnic'in ortasında Yusuf Sarı, ceza sahası içinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Shomurodov ile buluşturdu. Özbek oyuncu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

42. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

