Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavililerin teknik patronu Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ONUACHU'NUN SAKATLANMASI BİZİ ÜZDÜ"

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Nijeryalı forvet Paul Onuachu hakkında konuşan Tekke, "Son periyodun en zor maçlarından bir tanesi. Dün itibarıyla Onuachu'nun sakatlanması bizi üzdü. Beklenmedik şeylerin olduğu bir hafta geçirdik. 6 maçın en zoru dedim, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değil. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bugün hak ederek bir galibiyet elde ederiz." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY MAÇINDA..."

Kazandıkları Galatasaray maçındaki performanslarına atıfta bulunan Tekke, "Galatasaray maçında verdiğimiz duygunun altında kalırsak zorlanırız. O duyguyu sahada vermemiz lazım. Hafta boyunca Onuachu ile çalıştık. Kazanmamız gerekiyor dediğim kadar kolay bir maç değil. Ön bölgede çok alternatifimiz yok ama iyi çalıştığımızı düşünüyorum." dedi.