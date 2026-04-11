Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL (Güncel kurla yaklaşık 468,5 milyon euro) olduğunu açıkladı.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

Basketbol takımımız büyük bir başarıya imza atarak EuroCup'ta finale yükseldi. İnşallah bu sezon Beşiktaş tarihinin basketboldaki en büyük başarısını yakalayarak kupayı camiamıza getireceğimize de inanıyorum. Basketbol takımımız aynı zamanda sportif başarı için tek şartın bütçe olmadığını da gözler önüne seriyor. EuroCup'ı kazanacağımıza ve önümüzdeki sezon ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum.

"BENFICA'YA SATIŞTAN PAY VERMEDİK"

Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını (10M€) alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık.

"O IŞIĞI GÖREBİLİYORUM"

Henüz sportif başarıda istediğimiz yerde değiliz ama bugünkü takıma baktığımda o ışığı görebiliyorum. Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Ayakları üzerinde duran, ekonomik bağımsızlığını sağlamış bir Beşiktaş hayal ediyoruz.

"O TESLİMİYETİ GÖRMEYECEĞİMİZİ BELİRTMİŞTİK"

Göreve geldiğimizde camiamızdan doğru bir futbol yapılanması için bize 1,5 sene zaman verilmesini istemiştik. Sahada istediğimiz Beşiktaş'ı göreceğimizi, geçtiğimiz sezonlardaki o umutsuzluğu, o teslimiyeti görmeyeceğimizi defalarca belirtmiştik. Henüz sportif başarıda istediğimiz yerde değiliz ama bugünkü takıma baktığımızda o ışığı görebiliyoruz. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu hem hedeflerimize katkıda bulunacak hem de biz istersek büyük mali kazançlar sağlayabilecek seviyede.

"YAYINCI KURULUŞ BEŞİKTAŞ'A KARŞI ALGI YAPIYOR"

Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yayıncı kuruluşta programa çıkan hakemlerin hepsi geçmişte Beşiktaş ile sorunlu hakemler. Türk futbolunun hali ortada. Sahanın içine adalet gelmedikçe kalıcı başarı beklemek hayal olur. Yayıncı kuruluş ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabasında. Maçlarda lehimize pozisyonlar yayınlanırken, aleyhimize pozisyonlar gösterilmiyor. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler! Zannetmesinler ki farkında değiliz.

"BU DÜZEN DEĞİŞMEDİKÇE BAŞARI HAYAL"

Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var.

"ADINA EĞİTMEN DENEN TİYATROCULAR!"

Son 5 senede 4 kere federasyon başkanı değişti. Kurullarda yokuz. Federasyonun herhangi bir yerinde temsilcimiz yok. Yayıncı kuruluşta yorum yapan hakemlerin hepsi Beşiktaş ile geçmişte sorun yaşayan hakemler. Bunlara neden hiç müdahale etmediler. Adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler saha içini yönetiyor. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

"BU HATALAR MHK BAŞKANI'NA KATLANDIĞINIZ İÇİN OLDU"

Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu.

"BU KADAR CANINIZ YANSA SİZ NE YAPARDINIZ?"

Buradan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na soruyorum. Benim oturduğum başkanlık koltuğuna siz de oturdunuz ve büyük bir camiaya başkanlık yaptınız. Allah aşkına, benim yerimde siz olsaydınız bu hakem hatalarından bu kadar canınız yansa ne yapardınız?

"BİZ BİR HAKEM BİLE GÖNDEREMEDİK!"

FIFA sıralamasında 198. sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan hakem var. Gabon'dan hakem var ya. Ama ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden Dünya Kupası'na bir tane hakem gönderememişiz. Dünya Kupası'na atamaları da ben yapmadım.

"CAMİA OLARAK YUMRUĞU VURMALIYIZ"

Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız. Masaya yumruğu tek başıma vurursam bir fayda etmez. Camia olarak masaya yumruğumuzu vurmalıyız.

"DİKİLİTAŞ PROJESİ'NDEKİ TEMİNATI..."

Dikilitaş Projesi'nden peşinat olarak alacağımız 2.2 milyar TL'lik geliri, Bankalar Birliği'ne olan borcumuzun ana para ödemesi için kullanacağız. Bu borcun faizini de 3 yıl içerisinde kapatacağız.