Süper Lig'in 29. haftasında kritik bir karşılaşma yaşanıyor. RAMS Başakşehir, 44 puanla 6. sırada yer alırken, ligde kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ev sahibi ekip, Avrupa kupalarına giden yolu açık tutmak için Göztepe ve Beşiktaş'ı yakından takip ederken, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan 25 puanla 15. sırada bulunan Gençlerbirliği ise zorlu bir dönemden geçiyor. Başkent ekibi, 8 haftalık galibiyet hasretini ve 6 maçlık gol kuraklığını sona erdirmek için İstanbul'a umutla geliyor. Ligde kalma yarışında her puan hayati önem taşırken, deplasman galibiyeti Gençlerbirliği'nin moral deposunu dolduracak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken her puanın değeri iki katına çıktı. RAMS Başakşehir, istikrarlı oyununu sürdürerek Avrupa potasına girmek niyetinde. 44 puanla 6. basamakta bulunan ev sahibi, iç saha avantajını kullanarak hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Teknik heyet, rakibin son haftalardaki gol kısırlığını fırsata çevirip maçı erken koparmanın planlarını yapıyor. Konuk ekip Natura Dünyası Gençlerbirliği tarafında ise alarm zilleri çalıyor. Kırmızı-siyahlılar, son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. 25 puanla düşme hattının sadece bir basamak üzerinde yer alan Ankara temsilcisi, bu maçı bir çıkış olarak görüyor. Kaptan Dimitrios Goutas'ın sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması savunmada ciddi bir eksiklik yaratsa da, teknik ekip puan ya da puanlarla dönerek nefes almayı amaçlıyor. İşte RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının detayları!

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik randevu, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Şengezer; Şahiner, Duarte, Opoku, Operi; Kemen, Gunes; Sari, Shomurodov, Harit; Selke

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Çelik, Zuzek, Kelven; Dele-Bashiru; Mimaroğlu, Tongya, Koita, Traore; Niang