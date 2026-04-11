Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşıyor. Nuri Şahin yönetiminde ligdeki son 3 maçında galip gelemeyen RAMS Başakşehir ile 8 maçlık 3 puan hasretine son vermek isteyen Natura Dünyası Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Pedro, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Onyekuru, Koita.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 14.30'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik randevu, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstleniyor.