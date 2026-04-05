Süper Lig'de "alt sıralardan kurtulma" savaşı Akdeniz'e taşınıyor! Pazar günü Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanacak 28. hafta mücadelesinde, aralarında sadece 3 puan fark bulunan Antalyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da ligin son düzlüğüne girilirken küme düşme hattıyla bağlarını tamamen koparmak ve sezonu üst sıralarda bitirmek için sahaya çıkıyor. Peki, "Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta?" İşte maçın detayları...

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Eyüpspor mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Hesap.com Antalyaspor-İkas Eyüpspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor muhtemel ilk 11'i: Yiğiter, Yeşilyurt, Sarı, Öztürk, Dzhikiya, Paal, Dikmen, Safuri, Sinik, Fırtına, Bale

Eyüpspor muhtemel ilk 11: Felipe, Calegari, Yaşar, Özyurt, Meras, Raux-Yao, Gezek, Radu, Torres, Pintor, Bozok

