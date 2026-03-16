Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

VAR: "Temas anını gösteriyorum hocam."

Yasin Kol: "Evet geldim."

VAR: "Top yok. Topun olmadığını gör."

Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"

VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."

Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."

