Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları:
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."
VAR: "Temas anını gösteriyorum hocam."
Yasin Kol: "Evet geldim."
VAR: "Top yok. Topun olmadığını gör."
Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"
VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."
Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."
İŞTE HAFTANIN VAR KAYITLARI