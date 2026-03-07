Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında büyük heyecana sahne olan derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.. Ezeli rekabette iki takım da kritik üç puan için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon büyük takımlara karşı galibiyet elde edemediği seriyi sonlandırmak isterken Galatasaray ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında büyük heyecana sahne olan derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Ezeli rekabette iki takım da kritik üç puan için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon büyük takımlara karşı galibiyet elde edemediği seriyi sonlandırmak isterken Galatasaray ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adamın bu karşılaşmalardaki performansı da derbi öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. Beşiktaş-Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen karşılaşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü futbolseverlerle buluşuyor. Ezeli rekabetin yeni randevusu, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele bu akşam saat 20.00'de başladı.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise derbinin yayın bilgileri. Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemiyor. Savunma oyuncusu Emirhan Topçu da kadroda yer almayan isimler arasında bulunuyor.

OH HYEON-GYU FORMDA GELİYOR

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Ligde üç gol kaydeden golcü oyuncu, hafta içi oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da fileleri havalandırarak formunu sürdürdü. Derbi karşılaşmasında da etkili performansını devam ettirmek isteyen Hyeon-gyu, siyah-beyazlı ekibin en önemli hücum kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANIYOR

Galatasaray son haftalarda savunmada istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son altı resmi maçında kalesini gole kapatamadı.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ

Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı ise Victor Osimhen. Nijeryalı yıldız forvet, son lig maçında Alanyaspor karşısında gol atarak yeniden formunu yakaladığını gösterdi. Osimhen'in performansı, Derbide Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.