Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ta Kristjan Asllani, Leroy Sane'nin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün Sane'yi hareketi sebebiyle sarı kartla cezalandırırken, siyah-beyazlı ekip kırmızı kart bekledi.
İŞTE O POZİSYON
(Görüntüler beinSports'tan alınmıştır)
Beşiktaş'ta yedek kulübe ve kaptan Orkun Kökçü karara büyük tepki gösterdi. Orkun Kökçü itirazları sebebiyle sarı kart gördü.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ
Daha ne olması gerekiyor???#BJKvGS pic.twitter.com/YfvXayFrxg— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 7, 2026