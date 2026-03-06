Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'deki profesyonel liglerin başlangıç tarihini resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek." ifadeleri kullanıldı.