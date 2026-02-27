Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. haftasında RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor karşılaşması ile devam ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in ev sahibi olduğu karşılaşmadan iki takım da mutlaka galibiyet peşinde. RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Fayzullaev, Selke.

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Berkan, Morten, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Kramer