Trendyol Süper Lig’in 23. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı. “Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak?” ve “FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak kritik mücadele futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahaya çıkarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken; Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz yapmanın peşinde olacak. Haftanın kapanış maçında alınacak sonuç, puan tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle mücadele, sadece iki takım taraftarları tarafından değil, Süper Lig'i yakından takip eden tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 112 gol atarken, Kasımpaşa 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

REKABETTE FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki en farklı galibiyet 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğüyle geldi. Sarı-lacivertliler ayrıca 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik skorlarla dikkat çekti. 2010-2011 sezonunda oynanan ve 6-2 sona eren mücadele ise rekabet tarihinin en gollü maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİLER

Nottingham Forest maçında sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında görev alamayacak.

KADIKÖY'DE ESKİ TANIDIKLAR

Sezon içinde Fenerbahçe'den ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao bu kez sarı-lacivertlilere rakip olacak. İrfan Can ve Becao sezon sonuna kadar kiralık olarak lacivert-beyazlı formayı giyecek. İrfan Can ile Cenk Tosun, yeni takımlarındaki ilk gollerini geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında kaydetti.

