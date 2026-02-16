Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması saat 20.00'de başladı.
KASIMPAŞA - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KASIMPAŞA- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Berkay, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Barış, Babicka