Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...