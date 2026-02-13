CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket 19:56
Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır 18:23
G.Saray - İkas Eyüpspor | CANLI G.Saray - İkas Eyüpspor | CANLI 17:44
Okan Buruk'tan Sane ve Ahmed Kutucu açıklaması! Okan Buruk'tan Sane ve Ahmed Kutucu açıklaması! 17:39
Fenerbahçe'de Lewandowski gerçeği! Fenerbahçe'de Lewandowski gerçeği! 17:12
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü 17:01
Daha Eski
F.Bahçe'nin Trabzon kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Trabzon kamp kadrosu açıklandı! 16:44
F.Bahçe'den Eda Erdem için 'son' imza töreni! F.Bahçe'den Eda Erdem için 'son' imza töreni! 15:09
Kante için şok transfer itirafı! Kante için şok transfer itirafı! 12:39
F.Bahçe genç yıldızı kadrosuna kattı! F.Bahçe genç yıldızı kadrosuna kattı! 12:31
Transferde büyük sürpriz! 2 genç yıldız F.Bahçe'ye... Transferde büyük sürpriz! 2 genç yıldız F.Bahçe'ye... 11:42
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro! F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro! 10:03
Antalyaspor-Samsunspor | CANLI
"Orta sahayı al, maçı kazan!"
Survivor Nefise kimdir?
Gelinim Mutfakta 13 Şubat puan durumu