Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

YENER İNCE VE SARUHAN KARAMAN DA 510 İSİM ARASINDA YER ALDI!

Öte yandan Galatasaray'ın takım doktoru Abdullah Yener İnce ve Fenerbahçe'nin futbol takımı tercümanı Saruhan Karaman da bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.