Beşiktaş-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş’ın yeni transferleri oynayacak mı?

Süper Lig’de Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı, haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor. Futbolseverler, “Beşiktaş- Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak?” ve “hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de muhtemel 11’ler.

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçını takip et!

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşması olacak. "Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu özellikle siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. Beşiktaş, Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede üç puan hedefliyor. Ligde ilk dört sıra için iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, form grafiği düşüşte olan Alanyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bu nedenle teknik heyetin, ideal kadroya yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. "Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11'ler" ve "yeni transferler ilk kez sahaya çıkacak mı?" soruları maç öncesinde öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bu akşam) saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Aynı zamanda, futbolseverler canlı maç takibini ASPOR.com üzerinden de yapabilecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş muhtemel ilk 11'i: Destanoloğlu, Bulut, Djalo, Topçu, R. Yılmaz, K. Yılmaz, Kökçü, Rashica, Cerny, J. Silva, Hekimoğlu

Alanyaspor muhtemel ilk 11'i: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Janvier, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca

BEŞİKTAŞ'TA ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ İKİ EKSİK

Beşiktaş, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte Kristjan Asllani ve El Bilal Toure, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezalısı olan Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında takımını yalnız bırakacak. El Bilal Toure ise Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek bu mücadelede görev alamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, bu karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler, Alanyaspor maçında forma şansı bekleyecek. Lisans işlemleri tamamlanan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ile Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroya alınıp alınmayacağı ise teknik heyetin vereceği son kararla netleşecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor karşısında süre alan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor maçında görev almaları halinde Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıktı. Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 20. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

Beşiktaş 10 galibiyet

Alanyaspor 4 galibiyet

5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.