'KANTE TRANSFERİNDE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK'

Tedesco, orta sahada çok fazla opsiyonları olduğunu da söyledi. Kante transferi hakkında da şöyle konuştu: "Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil."