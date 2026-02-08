ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. Nuri Şahin yönetiminde ligde 7 maçtır kaybetmeyen Boz Baykuşlar, ligde 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ikas Eyüpspor karşısında galibiyet arıyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...