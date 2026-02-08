Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. “Konyaspor Göztepe maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Tümosan Konyaspor-Göztepe maçını takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de haftanın öne çıkan maçlarından biri olan Konyaspor - Göztepe karşılaşması, Avrupa hedefi ve lig sıralaması açısından belirleyici olacak. "Konyaspor Göztepe maçı saat kaçta?" ve "Canlı yayın bilgileri neler?" soruları sıkça araştırılıyor. Göztepe, özellikle son haftalarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçta 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, sadece hücumda değil savunmada da ligin en başarılı takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Konyaspor ise evinde oynayacağı bu zorlu karşılaşmada puan kaybı yaşamak istemiyor. Deniz Türüç'ün cezası kadro planlamasını etkilerken, teknik ekip alternatif isimlere yönelmiş durumda. Mücadele, taktik savaşına sahne olmaya aday.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de bugün saat 17.00'de Tümosan Konyaspor ile Göztepe, kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. İki ekip için de büyük önem taşıyan karşılaşma, lig sıralamasını yakından ilgilendiriyor.

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Zorlu mücadelede düdük, hakem Yasin Kol'da olacak. Karşılaşmada görev alacak yardımcı hakemler ve VAR hakemi ise maç saatine yakın açıklanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Konyaspor - Göztepe mücadelesi, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE