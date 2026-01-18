Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Çekişmeli mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Gençlerbirliği'nin golü 60. dakikada Sekou Koita'dan geldi. Samsunspor'un sayısını ise 38. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve Karadeniz ekibi puanını 26 yaptı. Gençlerbirliği ise puanını 19'a yükseltti.

MAÇTAN DETAYLAR:

Stat: Eryaman

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Kerem Ersoy

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Niang), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm), Koita (Dk. 83 Abdurrahim Dursun)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Diabete, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Mendes (Dk. 84 Tomasson), Yalçın Kayan (Dk. 65 Ntcham), Tahsin Bülbül (Dk. 65 Elayis Tavşan), Mouandilmadji

Goller: Dk. 38 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 60 Koita (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 63 Yunus Emre Çift, Dk. 66 Ntcham (Samsunspor)