Göztepe-Samsunspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, ilk yarıyı galibiyetle tamamlayarak ligdeki 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Samsunspor cephesinde ise hedef kötü seriye nokta koymak. Thomas Reis yönetiminde son 7 maçtır kazanamayan Karadeniz temsilcisi, Avrupa’da Mainz 05 karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından lige odaklanmış durumda. Peki, Göztepe-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Göztepe-Samsunspor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Taha, Heliton, Dennis, Rhaldney, Arda, Cherni, Efkan, Sabra, Juan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre, Mouandilmadji.

SAMSUNSPOR KADROSUNDA 7 EKSİK

Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor kadrosunda 7 futbolcu yer almıyor. Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Golcü oyuncu Cherif Ndiaye ise Afrika Kupası'na gitmesinden dolayı kadroda yer alamayacak. Bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel ile kırmızı kart cezalısı Joe Mendes de sahada olamayacak.

Göztepe'de Miroshi ve Olaitan Afrika Kupası'nde mücadele etmek için milli takımlarına giderken, Janderson'un ise sarı kart cezası bulunuyor.