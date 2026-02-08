Ravanelli'den Juventus'a mesaj: En-Nesyri değil, Osimhen! Juventus'un efsanevi oyuncularından Fabrizio Ravanelli, Torino ekibinin bu yaz mutlaka Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i transfer etmeye çalışması gerektiğini savundu. Ravanelli'ye göre, Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri ise Allianz Stadyumu'nda fark yaratabilecek seviyede değil. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri







Juventus ve Lazio'nun eski oyuncularından Fabrizio Ravanelli, Torino ekibinin transfer politikası hakkında Tuttosport'a konuştu. Efsane golcü, Juventus'un golcü transferi için yaz aylarında Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için hamle yapması gerektiğini, ara transfer döneminde Juve'nin gündemine gelen En-Nesyri'den ise uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti yeni bir santrfor talep etmesi üzerine konuşan Ravanelli, "Yazın ben olsam Osimhen gibi üst düzey bir golcüye yönelirdim. Juventus mutlaka onu transfer etmeyi denemeli çünkü Spalletti'nin oyun tarzına mükemmel uyuyor.