Ravanelli'den Juventus'a mesaj: En-Nesyri değil, Osimhen!
Juventus'un efsanevi oyuncularından Fabrizio Ravanelli, Torino ekibinin bu yaz mutlaka Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i transfer etmeye çalışması gerektiğini savundu. Ravanelli'ye göre, Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri ise Allianz Stadyumu'nda fark yaratabilecek seviyede değil. İşte detaylar...
Juventus ve Lazio'nun eski oyuncularından Fabrizio Ravanelli, Torino ekibinin transfer politikası hakkında Tuttosport'a konuştu. Efsane golcü, Juventus'un golcü transferi için yaz aylarında Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için hamle yapması gerektiğini, ara transfer döneminde Juve'nin gündemine gelen En-Nesyri'den ise uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti yeni bir santrfor talep etmesi üzerine konuşan Ravanelli, "Yazın ben olsam Osimhen gibi üst düzey bir golcüye yönelirdim. Juventus mutlaka onu transfer etmeyi denemeli çünkü Spalletti'nin oyun tarzına mükemmel uyuyor.
Teknik direktör Osimhen'i iyi tanıyor ve onu nasıl en verimli şekilde kullanacağını bilir. Osimhen Juve için harika bir forvet olur. Hava toplarında güçlü, hızlı ve boşlukları iyi değerlendiriyor. Ayrıca rakipler geriden oyun kurarken savunmaya da baskı yapıyor.
Kolo Muani faydalı olabilirdi. Çok iyi bir oyuncu ve kulübü ile oyuncuları zaten tanıyordu. Faydalı olurdu ama En-Nesyri'nin Juventus'la pek bir ilgisi yok.
Juventus seviyesinde değil ve fark yaratmazdı. En-Nesyri'yi almaktansa kimseyi almamak daha iyi," diyerek sözlerini tamamladı.