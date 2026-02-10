İtalyan ekibi Cagliari'nin formasını terleten milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy burada kaydettiği goller ile adından bir hayli söz ettiriyor. Genç oyuncu hakkında son olarak Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. Angelozzi, "Semih çok büyük bir yetenek. Avrupa'da birçok kulüp onu takip ediyor. Onu nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur. Çok etkileyici goller attı. Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon Euro'ya ulaşabilir." ifadeleri ile kısa süre içerisinde gündem oldu.