Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kocaelispor - Antalyaspor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Kocaelispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde son 5 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-siyahlı ekip, taraftarı önünde bu başarılı seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Antalyaspor cephesinde ise yeni bir başlangıç arayışı dikkat çekiyor. Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, zorlu Kocaeli deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Kocaelispor-Antalyaspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: Javanovic, Ahmet, Smolcic, Balogh, Haidara, Tayfur, Linetty, Keita, Agyei, Chuarlinov, Petkovic

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Veysel Sarı, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Van de Streek, Saric, Ballet, Boli

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftadaki Kocaelispor-Antalyaspor maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'ndaki Kocaelispor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.