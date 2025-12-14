Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Samsunspor ile Rams Başakşehir arasındaki zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında Samsunspor ile Rams Başakşehir karşılaşıyor. Samsunspor ile Rams Başakşehir arasında oynanan müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Soner, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Fayzullaev, Kemen, Harit, Shomurodov, Selke.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftadaki Samsunspor-Rams Başakşehir maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Samsunspor-Rams Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.