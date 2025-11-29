Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı

Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor’u Çaykur Didi Stadyumu’nda ağırlayacak. 14 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, 17. sıradaki rakibini mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Evindeki son mücadelede Fenerbahçe’ye 5-2 kaybeden İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, taraftarının güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Öte yandan Zecorner Kayserispor, ligde son sıranın hemen üzerinde bulunuyor ve küme hattından kurtulmak için deplasmanda puan arayacak. Bu sezon dış sahada henüz galibiyetle tanışamayan konuk ekip karşısında, ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm gücünü sahaya yansıtacak. Çaykur Rizespor – Zecorner Kayserispor maçına dair detaylı bilgiler haberimizde…