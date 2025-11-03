Trendyol Süper Lig'in 11. haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, taraftarının desteğini arkasına alarak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Augusto, Jurecka.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Anıl, Balkovec, Kranevitter, Doh, Sergingo, Berkay, Larsson, Fofana.
RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.