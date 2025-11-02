Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oldu. Tüpraş Stadyumu'nda büyük bir heyecana sahne olan dev derbi, yüksek tempolu mücadele ve tartışmalı pozisyonlara sahne oldu. Sarı-lacivertliler, geri dönüş yaparak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:
1) Galatasaray – 29 puan
2) Fenerbahçe - 25 puan
3) Trabzonspor - 24 puan
4) Samsunspor – 20 puan
5) Göztepe – 19 puan
6) Beşiktaş – 17 puan
7) Gaziantep FK – 17 puan
8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan
9) RAMS Başakşehir – 13 puan
10) Corendon Alanyaspor – 13 puan
11) Kocaelispor – 11 puan
12) Çaykur Rizespor – 10 puan
13) Kasımpaşa – 10 puan
14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan
15) Kayserispor – 9 puan
16) Gençlerbirliği – 8 puan
17) Eyüpspor – 8 puan
18) Karagümrük – 4 puan