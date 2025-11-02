Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oldu. Tüpraş Stadyumu'nda büyük bir heyecana sahne olan dev derbi, yüksek tempolu mücadele ve tartışmalı pozisyonlara sahne oldu. Sarı-lacivertliler, geri dönüş yaparak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 29 puan

2) Fenerbahçe - 25 puan

3) Trabzonspor - 24 puan

4) Samsunspor – 20 puan

5) Göztepe – 19 puan

6) Beşiktaş – 17 puan

7) Gaziantep FK – 17 puan

8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan

9) RAMS Başakşehir – 13 puan

10) Corendon Alanyaspor – 13 puan

11) Kocaelispor – 11 puan

12) Çaykur Rizespor – 10 puan

13) Kasımpaşa – 10 puan

14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan

15) Kayserispor – 9 puan

16) Gençlerbirliği – 8 puan

17) Eyüpspor – 8 puan

18) Karagümrük – 4 puan